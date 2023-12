Stadio Franchi di Firenze: ufficiale l’assegnazione dell’appalto a Cobar a Sac

È diventata ufficiale l’assegnazione dell’appalto per l’intervento di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. La commissione giudicatrice ha reso noto che la migliore offerta è quella del raggruppamento temporaneo di imprese che vede come capofila Cobar e Sac: l’importo netto dell’appalto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è di poco più di 90 milioni di euro, oltre Iva. Cobar e Sac hanno ottenuto un punteggio complessivo di 86,662. La Cobar, di Bari, è attiva dal 2005 e ha contributo al restauro di alcuni importanti edifici come il Colosseo e il Palazzo Reale di Caserta. La Sac, di Roma, ha realizzato il nuovo Teatro Comunale del Maggio Musicale Fiorentino.