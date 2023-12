Napoli-Monza, Meluso: “Mazzarri ha avuto un impatto positivo, ha portato le sue idee”

“Sul mercato lavoriamo sottotraccia, cerchiamo di essere più riservati possibili. Se esce un giocatore, lo sostituiremo. Ufficializzeremo Elmas dal 2 gennaio, è sicuro che faremo un intervento a centrocampo, l’idea è anche quella di mandare a giocare qualche giovane e sostituirlo”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, a Dazn prima della sfida contro il Monza: “Mazzarri ha subito avuto un impatto positivo, ha portato le sue idee, è stato veloce in rapporto al poco tempo avuto, è arrivato con la sosta per le nazionali, e poi ha avuto poco tempo per una serie di partite una dietro l’altra. Ha potuto lavorare poco a livello tattico e fisico, ma io vedo già che c’è una buon a predisposizione della squadra ad accogliere alcuni dei correttivi apportati”.