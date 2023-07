Stadi Milan e Inter, il M5S lombardo chiede l’audizione delle due società

La politica locale continua ad interessarsi al futuro dello stadio Meazza di Milano e degli impianti di Milan e Inter. Il M5s Lombardia ha rilanciato la richiesta di un’audizione delle società Milan e Inter in commissione regionale ‘Territorio, Infrastrutture e Mobilità’. Non è la prima volta, anzi, il capogruppo in Consiglio regionale dei pentastellati, Nicola Di Marco, già lo scorso 9 maggio aveva proposto una discussione con le due società milanesi a proposito delle soluzioni per il nuovo impianto. Al momento, l’Inter sta guardando con interesse all’area di Rozzano, mentre il Milan ha da tempo individuato l’area di San Donato. Nelle scorse settimane il club rossonero aveva acquisito la maggioranza della società Sportlifecity che detiene i terreni nell’area interessata. Per l’Inter invece il primo passo ha assunto la forma di una nota in cui si annuncia che “Bastogi e Brioschi Sviluppo Immobiliare comunicano che in data odierna Infrafin ha concesso a F.C. Internazionale Milano un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano”. Le due società sono pronte quindi ad accasarsi altrove da San Siro su cui pende un vincolo culturale che impedirà la demolizione dello storico impianto.