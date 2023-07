Calendario calcio agosto 2023: ecco tutte le date degli eventi in programma

Il pallone torna a rotolare. Comincia il mese di agosto e inizia anche la stagione calcistica 2023/2024: ecco il calendario completo con tutte le date degli eventi in programma per non perdersi davvero nulla. Comincia il campionato di Serie A, con i primi anticipi fissati per sabato 19, al via anche la Coppa Italia con il turno preliminare (5-6 agosto) e il primo turno (11-12-13-14) che vede impegnate tutte le squadre della Serie A classificatesi dal nono posto in giù nello scorso campionato. Calcio italiano, ma non solo: ai nastri di partenza anche Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Con ben quattro trofei in palio in questo mese di agosto: la Supercoppa Europea (16) tra Manchester City-Siviglia, il Community Shield (6) sempre tra la squadra di Guardiola e l’Arsenal di Arteta, la Supercoppa tedesca che si giocherà tra Bayern Monaco e Lipsia ed infine i Mondiali di calcio femminile che si stanno disputando in Australia e Nuova Zelanda con la finalissima fissata per domenica 19.

CALENDARIO MESE DI AGOSTO

1-2 – Champions League ritorno secondo turno preliminare

1-2-3 – Mondiali femminili fase a gironi

3 – Conference League ritorno secondo turno preliminare

5-6 – Turno preliminare Coppa Italia

5-6-7-8 – Mondiali femminili ottavi di finale

6 – Community Shield Manchester City-Arsenal

7 – Sorteggio playoff Champions League, Europa League e Conference League (con Fiorentina)

8-9 – Champions League andata terzo turno preliminare

10 – Europa League e Conference League andata terzo turno preliminare

11-12-13-14 – Primo turno Coppa Italia

11-12-13-14 – Prima giornata Liga e Premier League

11-12-13 – Prima giornata Ligue 1

11-12 – Mondiali femminili quarti di finale

12 – Supercoppa tedesca Bayern Monaco-Lipsia

15 – Champions League ritorno terzo turno preliminare

15-16 – Mondiali femminili semifinali

16 – Supercoppa Europea Manchester City-Siviglia

17 – Europa League e Conference League ritorno terzo turno preliminare

18-19-20-21 – Seconda giornata Liga e Premier League

18-19-20 – Prima giornata Bundesliga

18-19-20 – Seconda giornata Ligue 1

19-20-21 – Prima giornata Serie A

19-20 – Mondiali femminili finali

22-23 – Champions League andata playoff

24 – Europa League e Conference League andata playoff

25-26-27 – Seconda giornata Bundesliga

25-26-27 – Terza giornata Ligue 1

25-26-27-28 – Terza giornata Liga e Premier League

26-27-28 – Seconda giornata Serie A

29-30 – Champions League ritorno playoff

31 – Sorteggio gironi Champions League

31 – Europa League e Conference League ritorno playoff