Spezia-Verona: sindaco firma ordinanza, schermi liberi nei locali di La Spezia

E’ iniziata la prevendita per Spezia-Verona, lo spareggio salvezza che metterà un punto alla stagione 2022/2023. Per ora, è confermata l’apertura delle due curve del Mapei Stadium di Reggio Emilia, con quattromila biglietti disponibili per settore e più di 500 in tribuna. Verrà poi valutata la possibilità di mettere in vendita ulteriori biglietti. Preoccupano però i rapporti tesi tra le due tifoserie, che in stagione si sono rese protagoniste di scontri che hanno causato denunce e Daspo.

Il sindaco di La Spezia ha firmato un’ordinanza affinché tutti i titolari di pubblico esercizio della città possano installare impianti video per mostrare la partita: “Si potranno allestire schermi sia all’interno del locale sia nei dehor. Gli impianti video potranno rimanere allestiti fino alle 24. Vogliamo dare la possibilità ai cittadini di riunirsi in sicurezza per tifare la nostra squadra del cuore nella sfida più importante dell’anno, permettendo anche a chi non potrà vedere la partita in televisione o andare al Mapei Stadium di Reggio Emilia di sostenere gli aquilotti e coinvolgendo bar e ristoranti“. Dalla città però partirà comunque una numerosa delegazione di tifosi, composta da migliaia di persone.