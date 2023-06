Al-Ittihad, ecco Benzema: “Sono qui per portare il mio calcio e vincere altri titoli”

Il nuovo attaccante dell’Al-Ittihad, Karim Benzema, ha parlato della sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita: “Sono musulmano e volevo vivere in un paese musulmano. Sono già stato in Arabia Saudita e mi sono trovato molto bene, inoltre la mia famiglia ha subito condiviso la mia scelta e siamo felici di vivere qui, siamo dove volevamo essere. Sono qui per portare il mio calcio al mio nuovo club con l’obiettivo di vincere ancora titoli. Qui c’è tanta passione, io amo il calcio e come sempre cercherò di superare me stesso per arrivare sempre più in alto e dimostrare il mio talento anche qui. Ho sentito tanti discorsi, ma credo che quello saudita sia un buon campionato con tanti giocatori bravi, anche al Mondiale l’Arabia Saudita ha giocato grandi partite come quella contro l’Argentina che poi ha vinto il torneo, questo vuol dire che ci sono calciatori di valore”.

Benzema raggiunge, dunque, Cristiano Ronaldo che sarà uno dei suoi prossimi avversari quando affronterà l’Al-Nassr: “E’ molto importante che un giocatore del suo livello giochi in Arabia Saudita, dà tanto al calcio locale e anche al Paese e contribuisce a mostrare l’impatto globale che può avere questo campionato. Io sono all’Al Ittihad, uno dei migliori club nazionali che ha uno stadio eccezionale e dove c’è grande passione. La tifoseria saprà darci le giuste motivazioni. Il calcio è di tutti, è importante per gli uomini e per le donne, lo vediamo in Europa dove ci sono tante squadre e dove si gioca la Champions femminile. Io sono qui per dare il mio contributo e sono felice di farlo”.