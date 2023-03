Spezia, Semplici: “Oggi va dato merito al Sassuolo, ma c’è fiducia per la salvezza”

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dello Spezia sul campo del Sassuolo. “Abbiamo fatto una bella partita, contro un’avversario di grande valore. Ci sono state varie opportunità nel primo tempo, poi siamo calati nella ripresa. Va dato merito al Sassuolo. Il gol è nato da una nostra indecisione. Questo non ci toglie comunque nulla, siamo venuti qui con personalità”. Il tecnico ha poi continuato: “Ho fatto ugualmente i complimenti ai ragazzi perché mi hanno sorpreso in positivo, abbiamo fatto pochi allenamenti insieme e siamo già riusciti a trasmettere determinati concetti. C’è fiducia per la salvezza. Ho trovato un gruppo di lavoro buono e una società ben organizzata. L’obiettivo è difficile ma abbiamo le qualità per poterlo raggiungere. Ora c’è la sosta e abbiamo anche noi tanti nazionali. Dispiace, perché nonostante la sconfitta siamo in un momento positivo”.