Sassuolo, Dionisi: “Vittoria pesante, orgoglioso di allenare questa squadra”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi ha commentato la vittoria contro lo Spezia ai microfoni di Dazn: “Oggi era una partita difficile, giocare contro di loro non è facile. Siamo stati bravi e pazienti. I giocatori stanno andando spediti, tutti erano pronti a metterci in discussione e a criticarci. A gennaio eravamo partiti con tre sconfitte di fila, ma ora abbiamo iniziato un altro campionato. Dobbiamo guardare solo noi stessi”. Il tecnico neroverde ha poi continuato: “Quella di oggi è una vittoria pesante, la quarta consecutiva. Sono orgoglioso di allenare questa squadra. Se oggi siamo questi è frutto di tutto ciò che abbiamo fatto di positivo e negativo. La sosta ci farà bene, dobbiamo recuperare energie mentali e metterle tutte nel rush finale. L’obiettivo è confermare quanto fatto lo scorso campionato. Europa? Per adesso rimango cauto”.