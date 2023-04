Spezia-Salernitana, Sousa: “Dobbiamo fare risultato, siamo concentrati”

“La mia squadra è aggressiva e concentrata per fare risultato a La Spezia. Dobbiamo essere concentrati perché tutte le partite valgono tre punti ed il nostro progetto prevede la salvezza che, fino a quando non sarà raggiunta al cento per cento, resta il nostro obiettivo. La mia è una squadra aggressiva e questa caratteristiche vogliamo mantenerla fino alla fine per poter assicurare la possibilità di creare e sfruttare le occasioni da rete prodotte”. Lo ha detto l’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva per la salvezza contro lo Spezia: “Mazzocchi non ci sarà, ma questa settimana abbiamo lavorato molto sugli spazi corti e sono contento di come il gruppo abbia reagito alle mie sollecitazioni. I ragazzi hanno mostrato applicazione e tutti i giocatori che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali hanno risposto bene. Possiamo giocare con due o tre punte dall’inizio o durante la partita. Anche Bonazzoli si sta applicando di più nel lavorare in funzione ed a disposizione della squadra. In generale la mia Salernitana sta lavorando per migliorare sulla gestione del risultato e sul mantenimento di una certa intensità”.