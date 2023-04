Boxe, Fabio Turchi lotta ma non basta: Floyd Masson è campione del mondo IBO dei pesi Cruiser

Battuta d’arresto per Fabio Turchi, che è stato sconfitto dall’australiano Floyd Masson in quel di Brisbane nel main event australiano. In palio c’era il titolo mondiale IBO dei pesi Cruiser, con il padrone di casa che ha avuto la meglio ai punti dopo dodici riprese davvero intense. Masson ha meritato, anche se il verdetto dei giudici che recita 115-112 117-110 115-112 sembra troppo punitivo nei confronti del pugile toscano.

La cronaca – L’inizio del match ha visto un ottimo Turchi, aggressivo ed efficace nelle prime riprese in cui Masson è stato messo alle corde più volte. Una volta prese le misure però l’australiano si è rivelato anche tatticamente molto sagace, riuscendo a sfruttare le corde per caricare i suoi colpi. Dopo i primi due round, Masson è salito di colpi procurando anche una ferita al volto del suo avversario. Dall’altra parte Turchi ha continuato a battersi con grande generosità, quasi conscio che un verdetto ai punti sarebbe equivalso a sconfitta.

Il toscano sembra accusare la stanchezza nella seconda metà del match, nonostante un gran finale di nono round. I due pugili non si concedono nulla, con scambi molto intensi e violenti che lasciano il segno sul volto di entrambi. Alla fine però Masson risulta più efficace e continuo, con Turchi che perde anche un punto alla terza caduta del proprio paradenti. L’italiano ci prova fino alla fine, partendo all’arrembaggio nell’ultima ripresa. Masson però controlla e alla fine festeggia ai punti, con i due che si abbracciano e ringraziano a vicenda al centro del ring.