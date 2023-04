Spezia-Salernitana, errore Pirola. E Shomurodov firma un gol da applausi (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 20

Tanti errori in Spezia-Salernitana. Un autogol sblocca il risultato, una sbavatura di Pirola invece regala il pareggio alla squadra di casa. In questo caso, però, oltre all’errore c’è molto altro. Dopo il controllo sbagliato di Pirola su retropassaggio, infatti, c’è tutta la qualità di Eldor Shomurodov che scatta in profondità e beffa Ochoa con un tocco sotto morbido. Un gol di grande qualità, che vale il pareggio e anche il primo sigillo spezzino dell’attaccante uzbeko.

VIDEO