Serie C 2022/2023, il Foggia vince: 1-0 a Messina

di Mattia Zucchiatti 19

Il nuovo Foggia di Delio Rossi batte 1-0 il Messina allo stadio Scoglio e sale a 55 punti in classifica nel girone C di Serie C. Al 21′ si accende il match con una doppia occasione per il Foggia. Schenetti ci prova prima con una conclusione in area, poi con un’acrobazia, ma in entrambi i casi Fumagalli si supera. Sul ribaltamento di fronte il Messina sfiora il vantaggio. Balde sfonda sulla sinistra e confeziona un rigore in movimento a Fofana che a botta sicura spara alle stelle. Al 26′ arriva l’1-0: Iacoponi è protagonista con una percussione centrale, Frigerio taglia in area e gela Fumagalli con il tiro che vale il primo gol. Ritmi bassi nel corso della ripresa. Dopo un inizio incoraggiante, il Messina cala e il Foggia inizia a prendere il controllo dei ritmi e del possesso della partita. Sempre più padrone del girone C è il Catanzaro che sale a 90 punti grazie al successo per 4-0 contro il Giugliano con i gol di Gatti (6′), Curcio (16′) e Iemmello (74′, 91′). Vince 3-1 il Monopoli sul Latina: Manzari sblocca il risultato al 5′ su rigore, ma Ganz nel recupero del primo tempo pareggia. Nella ripresa però Manzari (60′, 76′) firma i due gol che valgono la tripletta. Solo 1-1 tra Monterosi e Picerno: Costantino (74′) risponde a Ceccarelli (42′).