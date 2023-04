Formazioni ufficiali Newcastle-Manchester United, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Newcastle-Manchester United, sfida valida per la ventinovesima giornata di Premier League 2022/2023. Big match a St. James’s Park, dove si affrontano due squadre a caccia di punti per l’Europa. I Red Devils vogliono difendere il terzo posto, i Magpies agguantare il quarto e prendersi la rivincita dopo la sconfitta in finale di Carabao Cup. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 2 aprile, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED

NEWCASTLE: In attesa

MANCHESTER UNITED: In attesa