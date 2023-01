Spezia-Roma, Gotti: “Andremo a caccia di punti come sempre. Cessione Kiwior? Bisogna reagire”

Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, alla vigilia della gara della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa: “Andremo in campo per portare a casa dei punti, come facciamo sempre. Sfrutteremo al massimo le energie della squadra, cercherò le migliori soluzioni per mettere in campo i miei ragazzi. In questo momento stiamo avendo una certa continuità ed è molto importante per noi. Dobbiamo proseguire su questa strada e cercare il salto di qualità. I nostri avversari hanno giocatori molto forti e pericolosi, soprattutto sui calci da fermo. Inoltre hanno fatto dodici gol nell’ultima mezz’ora di gioco, quindi dobbiamo restare concentrati fino alla fine.

Sulla cessione di Kiwior all’Arsenal: “Sono molto contento per l’opportunità che ha il giocatore, è la miglior vendita di sempre per il club. Queste sono cose che accadono nel calcio, ma bisogna reagire. Per noi non è un grosso problema sopperire alla sua assenza, il problema riguarda la mancanza di altri calciatori. Sono costretto a cambiare in corsa qualcosa che stava funzionando, con giocatori diversi cambiano anche le caratteristiche e non c’è molto tempo per prepararsi ad una sfida di tale importanza”.