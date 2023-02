Spezia-Napoli, trasferta vietata. Ma ci saranno campani residenti al Nord

Settore ospiti chiuso allo stadio Picco per Spezia-Napoli, ma questo non impedirà ai campani residenti al nord di occupare il settore distinti, nel quale non vi è l’obbligo di avere la tessera di fidelizzazione emessa dalla società ligure. Oggi, primo giorno di vendita libera, segnalati diversi tifosi del Napoli residenti nelle regioni limitrofe, dalla Toscana alla Lombardia, che si sono messi in coda per potersi accaparrare il diritto di vedere al vivo la squadra di Luciano Spalletti, capolista indiscussa del campionato. Divieto invece di acquisto per tutti i residenti in Campania emesso dalla Prefettura della Spezia, dopo lo stop deciso dal ministero dell’Interno per via degli incidenti avvenuti in autostrada con degli ultras romanisti.