Fiorentina-Torino 2-1, Juric: “La squadra ha dato il massimo, ma non è bastato”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, dopo la sconfitta per 2-1 subita contro la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Mediaset: “La squadra ha dato il massimo ma non è bastato. Noi siamo stati tosti e determinati ma non siamo riusciti a fare gol. Ho visto una Fiorentina forte, determinata, che ha fatto ottimi inserimenti anche a gara in corso e ha meritato la qualificazione. I miei giocatori danno sempre il massimo, ho visto ciò che volevo vedere, abbiamo trovato una squadra forte, che ha fatto la differenza coi cambi. Era un sogno andare avanti, ora ci teniamo a fare bene adesso in campionato”.

Sul mercato: “Non c’è mai stata una polemica con il direttore sportivo. Abbiamo perso un grande giocatore, Lukic, con uno che deve ancora crescere, chiaro che esci un po’ indebolito perché perdi un pezzo forte. La gestione di tutte queste cose ci porta in situazioni di svantaggio e poi è difficile gestire“.

“Tutte e due le partite con la Fiorentina sono state belle, loro oggi hanno fatto la differenza a centrocampo con grande spessore di Barak e Bonaventura. Per noi è stata più difficile specie a gara in corso. Radonjic? Niente di che ma ha un affaticamento muscolare al flessore”, ha concluso l’allenatore granata.