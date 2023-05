Spezia-Milan, Kjaer: “Prestazione insufficiente, adesso testa al derby”

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Spezia-Milan, match valido per la 35^ giornata della Serie A 2022/2023: “Prestazione insufficiente per vincere, ora testa al derby. Martedì sarà una guerra, perciò dobbiamo cancellare al più presto questa sconfitta. Non so spiegare il perché di questo ko, ma dobbiamo migliorare le nostre prestazioni“. Il difensore danese ha poi analizzato la gara: “Nel primo tempo c’è stato equilibrio. Dovevamo chiudere prima la gara con le nostre qualità, bisogna essere più dominanti“. Infine, Kjaer ha detto: “Adesso è importante rialzare la testa e continuare a lavorare per cancellare le sconfitte“.