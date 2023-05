Bundesliga 2022/2023, il Borussia Dortmund torna a -1 dal primo posto: 5-2 al Monchengladbach

Un primo tempo spettacolare, poi la gestione delle forze e il rischio di subire la rimonta dagli avversari: il Borussia Dortmund batte 5-2 il Borussia Monchengladbach nella 32esima e terz’ultima giornata della Bundesliga, rispondendo al successo pomeridiano del Bayern Monaco e tornando a -1 in classifica dagli acerrimi rivali, contro cui si stanno contendendo uno scudetto che manca dal 2012, e chi invece i bavaresi hanno sempre conquistato nelle ultime 10 edizioni del campionato tedesco. La gara ha preso una direzione ben precisa e chiara sin dalle prime battute della sfida: Malen al 5′, poi Bellingham al 18′, Haller al 20′ e al 32, il Dortmund ha chiuso la prima frazione in vantaggio per 4-0 davanti al proprio pubblico in delirio. Nel secondo tempo, è arrivata la reazione della compagine ospite, con le reti di Bensebaini al 75′ e di Stindl all’85’ che hanno accorciato le distanza. 4-2, poteva giungere un po’ d’ansia sulle spalle dei gialloneri, e invece niente ne ha scalfito le certezze: il gol di Reyna al 95′ ha fissato il punteggio sul definitivo 5-2, regalando al Dortmund 3 punti di capitale importanza.