Spezia-Milan 2-0, Mauro Suma duro con i rossoneri per la sconfitta (VIDEO)

di Antonio Sepe 59

La reazione di Mauro Suma a Spezia-Milan 2-0, match valido per la 35^ giornata di Serie A 2022/2023. Grande delusione per il giornalista rossonero, molto duro nei confronti della squadra di Pioli per una sconfitta inaccettabile e molto pesante. Il Milan cade al Picco per le reti di Wisniewski ed Esposito e subisce una dura battuta d’arreso in ottica qualificazione alla prossima Champions. Ecco il video della reazione del giornalista.

