Atalanta, niente ricorso per la squalifica della Curva Nord dopo i cori contro Vlahovic

In seguito alla squalifica per un turno della Curva Nord dopo i cori razzisti contro Dusan Vlahovic, in occasione del match contro la Juventus, l’Atalanta ha annunciato che non farà ricorso. Una decisione presa dopo aver acquisito gli atti ed esaminato la documentazione della Procura. Di conseguenza, la curva orobica resterà chiusa per la sfida di sabato 20 maggio contro l’Hellas Verona.