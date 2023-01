Spezia-Lecce, Gotti: “Bravi a non perderla. Il campo ha ostacolato il palleggio”

“Questa era la classica partita che se non puoi vincere, devi almeno non perderla. Il Lecce è in un momento di grande saluto, con grande fiducia, con attaccanti velocissimi. Su un campo di questo tipo, non è facile lasciare uno contro uno in campo aperto. Speravo di vedere un palleggio diverso nella ripresa, ma il campo non lo permetteva”. Lo ha detto il tecnico dello Spezia Luca Gotti dopo lo 0-0 casalingo contro il Lecce. La nota positiva è il ritorno tra i pali di Dragowski: “Lui è sano, questa è la prima cosa. Ha interpretato la partita in modo maturo, ha avuto presenza, ha fatto la partita che doveva fare”. Poi un ricordo speciale per Vialli e non solo: “Se ne va una grande persona. E in questo momento dell’anno, ogni anno, penso sempre a Davide Astori”.