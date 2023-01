Spezia-Lecce, Baroni: “Maleh partirà titolare, Blin sostituirà Hjulmand”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato alla vigilia dello scontro salvezza contro lo Spezia: “Giocheremo su un campo difficile e contro una squadra in grado di creare dei problemi. Sarà fondamentale l’impegno mentale, anche più della forma fisica, dopo una vittoria dispendiosa come quella della Lazio. Servirà proseguire con il nostro ritmo in una gara così complicata“.

Baroni ha poi parlato dei singoli: “Il posto dello squalificato Hjulmand probabilmente lo prenderà Blin, anche se ho pronta un’altra soluzione. Maleh sta bene e con ogni probabilità partirà titolare. Ancora non ha i 90 minuti nelle gambe, ma deve trovarli all’interno della gara“. Infine, un ricordo di Vialli: “Un uomo intelligente e un compagno di inestimabile valore, lascia un vuoto enorme. Ha dato tanto alle persone in difficoltà. Il mio pensiero va alla sua famiglia“.