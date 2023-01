Vela: domani parte la Transatlantic Race con Soldini in Maserati

Al via domani la Rorc Transatlantic Race. Le previsioni meteo annunciano condizioni ottimali per correre le tremila miglia nell’Atlantico con il favore degli Alisei. Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi70 con le altre 20 imbarcazioni iscritte alla regata partiranno da Puerto Calero, Lanzarote, e navigheranno per 2995 miglia dalle Canarie fino all’isola di Grenada, nei Caraibi orientali, attraverso l’Oceano Atlantico. Maserati Multi70 si presenta in assetto volante alla scontro diretto con i due multiscafi rivali, anch’essi ottimizzati. I principali avversari sono Snowflake (ex Phaedo3), dotato di un albero due metri piu’ alto degli avversari, e Zoulou (ex Powerplay) che monta anch’esso appendici modificate. A bordo una concentrazione di navigatori di grande esperienza come Ned Collier Wakefield e Loick Peyron, insieme nel team Zoulou, e Brian Thompson e Gavin Brady riuniti su Snowflake. Per i tre MOD70 l’obiettivo è infrangere il record di 5 giorni, 22 ore, 46 minuti e 03 secondi, stabilito proprio dal MOD70 Phaedo3 di Lloyd Thornburg nel 2015. Alla vigilia della partenza, la regata si preannuncia piuttosto veloce: Alisei favorevoli, condizioni che escludono rotte a nord e risultano ideali per viaggiare spediti a ritmi da record.

“La meteo e’ una meteo classica per una volta e quindi la rotta sara’ nell’Aliseo ma nelle prime dodici ore le condizioni saranno leggere. Bisognera’ giocarsela fin dall’inizio e sara’ cruciale rimanere concentrati per tutta la competizione perche’ questa e’ una regata di altissimo livello: su Zoulou e Snowflake navigano avversari che conosciamo molto bene e per questo sappiamo che difficilmente sbagliano. Quindi diamoci dentro”, commenta Giovanni Soldini.

Maserati Multi70 partecipa alla RORC Transatlantic Race per la quarta volta dopo aver gareggiato nelle edizioni del 2016; del 2018, quando ha tagliato per primo la linea del traguardo con un tempo di 6 giorni, 18 ore, 54 minuti e 3 secondi; e del 2022 quando ha riportato la vittoria con un tempo reale di 6 giorni, 18 ore, 59 minuti e 59 secondi. Nella regata, a bordo di Maserati Multi70, Giovanni Soldini sara’ accompagnato da 6 velisti professionisti: Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Matteo Soldini (ITA), Francesco Pedol (ITA), Lucas Valenza-Troubat (FRA) e Francesco Malingri (ITA). Per Giovanni Soldini e tutto il team di Maserati Multi70, la regata transoceanica segna l’inizio di una nuova stagione di grandi prove sportive in giro per il mondo; di importanti sfide tecniche come la messa a punto del sistema full electric; e di programmi di salvaguardia dell’oceano come il monitoraggio della superficie marina grazie alla Ocean Pack, la macchina che da bordo misura temperatura, salinita’ e CO2 lungo le rotte del trimarano.