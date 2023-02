Spezia-Juventus, Melissano: “Con Gotti si era perso entusiasmo. Semplici? Abbiamo Lorieri e Terzi”

“Esonerare Gotti non è stata una scelta istintiva ma ponderata. Si era persa un po’ di positività all’interno, serviva dare un segnale ai ragazzi per riprendere con entusiasmo il percorso interrotto”. Lo ha detto il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, prima del match contro la Juventus parlando dell’esonero di Gotti e del possibile sostituto ancora non annunciato: “Semplici? Stiamo pensando alla partita, non abbiamo pensato a quali allenatori prendere. Abbiamo Lorieri e Terzi, andiamo avanti così e poi vedremo”.