Fiorentina-Empoli, Italiano: “Meritavamo di vincere. Manca la ferocia delle big”

“Meritavamo di vincere per quello che abbiamo proposto. Non riusciamo a portare a casa le partite nonostante le molte occasioni. C’è il massimo impegno, non ho altro da aggiungere per questa gara”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli al Franchi. La rete di Cabral regala un punto, ma il tecnico non è soddisfatto: “Abbiamo tirato quasi trenta volte in porta – spiega a Dazn -. Se hai più precisione, con 30 tiri, la partita la stravinci. I ragazzi non mollano, continuano a proporre, per ora va così. Le stiamo provando tutte, ma manca la concretezza e la ferocia che hanno le grandi squadre. Mi dispiace non rendere felici i tifosi”. E conclude: “Siamo in corsa per tre competizioni, ma dobbiamo scalare qualche posizione in campionato. Possiamo toglierci qualche soddisfazione”. Sulle condizioni di Milenkovic: “Una contrattura può accadere, l’ho visto preoccupato, ma per me non è niente di grave”.