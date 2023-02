Spezia-Juventus, Locatelli ammonito dopo pochi secondi: era diffidato, salta il Torino

Tegola per Massimiliano Allegri in vista del derby contro il Torino. La Juventus, infatti, perderà Manuel Locatelli contro i granata, visto che il centrocampista bianconero era diffidato ed è stato ammonito dopo appena venti secondi rispetto al calcio d’inizio per un fallo brutto a centrocampo. La Penna inflessibile e l’ammonizione ci sta, anche se il fischietto laziale ha fermato una promettente ripartenza dei liguri.