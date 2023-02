Spezia-Juventus, gran gol di Di Maria: tiro angolato e preciso (VIDEO)

di Giorgio Billone 44

E’ un bel gol quello con cui la Juventus pare chiudere ogni discorso per quanto riguarda i tre punti in casa dello Spezia. Angel Di Maria, entrato nel secondo tempo, prende palla, mira la porta e calcia rasoterra e all’angolino, non lasciando scampo a un per la verità non troppo reattivo Marchetti. In alto ecco il video del gol dello 0-2 al Picco in Spezia-Juventus segnato da Di Maria.