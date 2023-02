Calciatore colpito da arresto cardiaco in campo: salvato con il defibrillatore

Attimi di paura durante il match tra Ribolla e Suvereto, valido per la Seconda Categoria toscana. Dopo soli cinque minuti dal fischio d’inizio, un giocatore di 27 anni è stato colpito da un arresto cardiaco, accasciandosi sul terreno di gioco e non dando segni di vita. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la partita è stata immediatamente sospesa e a soccorrere il calciatore del Suvereto sono stati alcuni dirigenti e membri dello staff delle due squadre, oltre ad un’infermiera che era sugli spalti e che ha coordinato le operazioni di pronto intervento. Determinante l’utilizzo del DAE (il defibrillatore semiautomatico esterno) oltre che le manovre di massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca messe in atto da chi è intervenuto. Allertati i soccorsi, all’arrivo dell’elisoccorso Pegaso il giovane aveva però già ripreso pienamente conoscenza. Il 27enne è stato poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Grosseto.