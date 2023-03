Spezia-Inter stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spezia e Inter, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri proveranno a non compiere l’ennesimo passo falso contro una ‘piccola’ del campionato, anche se l’imminente sfida di ritorno contro il Porto in Champions League rischia di condizionare a livello mentale ma anche fisico l’impegno odierno. Lo Spezia arriva da due pareggi consecutivi e data la caratura dell’avversario probabilmente firmerebbe per arrivare a tre. La sfida è in programma oggi, venerdì 10 marzo alle 20:45 allo Stadio Picco della città ligure. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.