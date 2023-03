Sport in tv oggi, venerdì 10 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di venerdì 10 marzo 2023. Ancora fitto il programma degli sport invernali, oltre al ciclismo, con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza. Spazio poi al basket, con l’Eurolega, il tennis con Indian Wells e, in serata, anche il calcio, con la Serie B e i campionati esteri. Tutto questo, ma non solo, il programma di giornata. Ecco tutto il palinsesto sportivo.