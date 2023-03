Spezia-Inter, Inzaghi: “Partita difficile. Dimarco convocato, out Skriniar e Correa”

“Abbiamo reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, con questa determinazione, anche da domani a La Spezia“. Queste le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, che ai canali ufficiali del club ha presentato la sfida di Serie A contro lo Spezia. “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso. Ha cambiato allenatore e viene da due pareggi di fila. Bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi, facendo cose semplici ed essenziali – ha spiegato Inzaghi – Critiche perché troppo concentrato sul 3-5-2? Qui all’Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c’erano le caratteristiche giuste per i giocatori. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, poi durante la gara si può sempre cambiare, magari mettendo un attaccante in più“.

L’allenatore dei nerazzurri ha poi parlato dei singoli: “Lukaku? Sappiamo il valore, è venuto da un periodo problematico, ma adesso sta dando ottimi segnali. Si allena nel migliore dei modi quotidianamente, ha già fatto un gol importante col Porto, vogliamo che continui ad alzare la condizione e ci aiuti a vincere le partite. Dimarco sta bene, è convocato. Correa ha fatto un lavoro parziale in gruppo, però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, speriamo che al rientro da La Spezia possa unirsi parzialmente con noi“.

“Darmian e Skriniar sono giocatori importantissimi, grandissimi professionisti. Poi chiaramente ognuno ha le proprie qualità: ho la fortuna in questo momento di avere Darmian, ho anche D’Ambrosio che sta lavorando molto bene. Stiamo sopperendo all’assenza di Skriniar nel migliore dei modi – ha proseguito Inzaghi – Abbiamo tantissime gare da qua alla fine, Gagliardini e Asllani sono due grandi giocatori, che lavorano molto bene nel quotidiano. E’ normale che le rotazioni si sono allungate, ma saranno preziosi da qui alla fine. Brozovic? Sta lavorando molto bene, sono soddisfatto. Ha fatto degli ingressi in campo buonissimi. Di giorno in giorno la sua condizione migliorerà sempre e tornerà a essere il giocatore che siamo tutti abituati a conoscere“.