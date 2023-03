Razzismo, portiere nel Trevigiano squalificato per nove mesi: 4 turni all’avversario che ha reagito con un calcio in faccia

Brutto episodio nella giornata di domenica 5 marzo a Montebelluna (Treviso), durante una partita di Terza categoria. Il portiere di una delle due squadre ha offeso un avversario con un insulto a sfondo razzista. Quest’ultimo ha reagito dando un calcio in faccia al portiere, il quale a sua volta ha risposto con un pugno in faccia. Si è dunque scatenata una maxi-rissa che ha coinvolto giocatori e staff delle squadre e persino alcuni tifosi. Come previsto, è arrivata la stangata da parte del Giudice sportivo della delegazione Figc di Treviso. Il portiere, reo di insulti razzisti, è stato fermato per nove mesi. L’avversario, vittime delle offese, ha invece ricevuto quattro giornate di squalifica per la reazione.