Snowboard, Coppa del Mondo: Lauzi si qualifica per big air di Kreischberg

Emiliano Lauzi si è qualificato alla gara di Coppa del mondo maschile di snowboard Big Air in programma a Kreischberg, in Austria. Il 28enne milanese è riuscito a superare la fase di taglio al termine della seconda heat, in cui l’azzurro ha terminato al quarto posto con un punteggio di 165.25. Il miglior punteggio di giornata nella seconda heat è stato fatto segnare dal giapponese Hiroto Ogiwara con 183.25, mentre nella prima heat al comando il norvegese Oyvind Kirkhus a quota 175.50. Non sono riusciti a superare la fase di taglio gli azzurri Nicola Liviero, Loris Framarin, Emil Zulian, Leo Framarin e Ian Matteoli. Appuntamento sabato 14 alle ore 18 con la gara.