Sorpresa a Riyadh, Cristiano Ronaldo fa visita al Milan: incontro con Leao (FOTO)

di Mattia Zucchiatti 47

Traffico a Riyadh, che in questi giorni ha ospitato anche la Supercoppa di Spagna. Dopo aver fatto visita alla sua ex squadra, il Real Madrid, Cristiano Ronaldo si è recato anche all’hotel che sta ospitando il Milan per incontrare il compagno di squadra in nazionale, Rafa Leao. CR7, nuovo calciatore dell’Al Nassr, ha posato con il campione rossonero, come testimonia la foto pubblicata sui social dalla società milanista. Leao e compagni mercoledì sfideranno l’Inter per la Supercoppa Italiana.

FOTO