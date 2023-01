Milan, senza Tonali spesso si spegne la luce. E il Lecce non aveva mai segnato nei primi 15′

Minuti 87′ di Milan-Roma, la svolta. Sotto i colpi di Ibanez e Abraham si sgretolano le certezze di una squadra che aveva dominato la partita. A Lecce, al Via del Mare, il Milan aveva l’occasione di ripartire da quegli 87′ convincenti, ma l’approccio è sembrato più simile al folle finale coi giallorossi. Un dato che fa ancora più impressione se si pensa che dall’altra parte c’era una delle due squadre (insieme all’Atalanta) a non aver ancora trovato il gol nel primo quarto d’ora di partita in questa Serie A. Al 3′ è Theo Hernandez a deviare nella sua porta, al 23′ c’è il 2-0, ma i pugliesi hanno anche avuto l’occasione per il tris. Il Milan ha trovato la reazione, riuscendo a strappare un punto che però non evita la fuga del Napoli. Il Lecce ha tirato più del Milan (17-12), ha costruito più occasioni (16-9), passaggi chiave (15-7), battendo più corner (8-4). Un campanello d’allarme per un Milan che deve fare i conti con la stanchezza di alcuni giocatori. Olivier Giroud, su tutti, sembra aver bisogno di un turno di riposo. A centrocampo non c’era Sandro Tonali. Un dato in particolare preoccupava Pioli. Come recitano i numeri della Lega Serie A, il Milan ha vinto il 67% delle gare di Serie A con Tonali in campo, percentuale che scende al 59% senza il centrocampista classe 2000. Al Via del Mare, un’amara conferma dell’importanza di un calciatore chiave.