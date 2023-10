Sky Sport, in arrivo “L’uomo della domenica. Claudio Ranieri – Lezioni di stile”

Sky Sport è pronta a lanciare un nuovo importante documentario, che questa volta sarà incentrato sulla carriera di uno degli allenatori italiani più apprezzati nel mondo come Claudio Ranieri. Il giornalista Giorgio Porrà, attraverso un’intervista al tecnico romano, celebrerà il decano della Serie A, che è ritornato a Cagliari dopo più di trent’anni da quelle tre memorabili stagioni, dal 1988 al 1991, in cui conquistò due promozioni e una salvezza.Appuntamento con il nuovo episodio della produzione originale di Sky Sport, “L’uomo della domenica. CLAUDIO RANIERI – LEZIONI DI STILE”, domani alle 14.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW (disponibile on demand).

“Ranieri vinto e perso, come tutti, ma quando ha vinto ha fatto la Storia, vedi Leicester, e quando ha perso, mai ha sporcato il suo stile. Quello di un maestro, nessuna ideologia da fondare, semmai l’attitudine a lasciare ovunque, nei luoghi, nelle persone, tracce indelebili. E che a volte, succede in Sardegna, diventa entusiasmante ripercorrere”, ha scritto Porrà.

Tra le citazioni della puntata

“I miei genitori li ho visti sempre sgobbare. Mio padre al banco della sua macelleria, mia madre alla cassa. Non si sono mai adagiati. A non mollare mai, ho imparato da loro”, Claudio Ranieri.

“Prima di vincere col Leicester ero il magnifico perdente, quello che arrivava secondo, se uno andasse a vedere dove sono stato, cosa è successo nei momenti topici, forse si renderebbe veramente conto di quello che ho fatto, capirebbe che Leicester e Cagliari sono state solo due cose… e non voglio essere presuntuoso”, Claudio Ranieri.