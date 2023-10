Scommesse, Casale denuncia Fabrizio Corona. L’avvocato: “Gogna inaccettabile”

Nicolò Casale ha depositato alla Procura di Milano una denuncia contro Fabrizio Corona. Si tratta della prima per il re dei paparazzi in occasione dell’inchiesta relative alle scommesse illegali. Il difensore della Lazio, citato insieme a Stephan El Shaarawy e Federico Gatti, ha querelato tramite il suo avvocato Guido Furgiuele sia Corona che il sito Dillingernews.it, oltre alla trasmissione Striscia la notizia, dove sono stati fatti i nomi.

“Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è sottoposto a una gogna inaccettabile sulla base della parola di un delinquente conclamato, che pur di avere visibilità mediatica è disposto a tutto” ha spiegato il legale di Casale. Secondo quanto raccolto dall’Ansa, nella querela vengono invitati gli inquirenti a valutare possibili profili di rivelazione di segreto d’ufficio e di calunnia. Corona sarà dunque iscritto nel registro degli indagati, come da protocollo, e nei prossimi giorni rischia di ricevere altre querele da parte dei calciatori menzionati, i quali hanno già minacciato di agire per vie legali.