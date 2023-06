Silvio Berlusconi, da Liedholm a Palladino: i suoi allenatori tra Milan e Monza

Il 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi – scomparso oggi all’età di 86 anni – acquistò il Milan e cambiò il calcio. Del club rossonero è stato presidente dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017. La sua seconda avventura con il calcio fu invece al Monza, rilevato in Serie C e portato in Serie A nel giro di pochi anni. Berlusconi ha vinto 29 trofei in 31 anni di gestione rossonera e nel corso della sua presidenza ha vissuto tante epoche. La prima quella di Liedholm, che fu il suo idolo da giocatore. Poi Capello e l’era Sacchi, prima dei capitoli Tabarez, Zaccheroni, Terim. L’era Ancelotti regala altri successi al club rossonero. L’ultimo Scudetto con Massimiliano Allegri. L’ultimo talento della panchina ad essere stato lanciato dal Monza di Silvio invece è Raffaele Palladino.

Milan: Liedholm, Capello, Sacchi, Tabarez, Zaccheroni, Maldini, Terim, Ancelotti, Leonardo, Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella

Monza: Zaffaroni, Brocchi, Stroppa, Palladino