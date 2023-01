Serie A: al via l’assemblea della Lega per i diritti tv

E’ iniziata l’assemblea della Lega Serie A, la prima del 2023, presso la sede di via Rosellini a Milano. Presenti tutte e 20 le società. Per la Juventus è presente il nuovo Cfo Francesco Calvo. All’ordine del giorno la discussione sui “diritti audiovisivi nazionali ed internazionali trienni 2021/2024 e 2024/27”. Si parlerà anche dell’accordo collettivo con l’Assocalciatori e ci sarà una informativa sulle riforme organizzative. E’ la prima riunione dei presidenti di Serie A dopo la sentenza della Corte Federale d’Appello che ha penalizzato la Juventus con 15 punti per il caso plusvalenze.