Bologna-Spezia, Gotti: “Zurkowski out, Holm da valutare”

“Nzola, Ekdal, Zurkowski, Bastoni: questi saranno gli assenti certi”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico dello Spezia Luca Gotti alla vigilia della sfida contro il Bologna. “Abbiamo l’infermeria abbastanza piena di altre piccole cose, oggi faremo una valutazione soprattutto per Holm e poi partiamo. Dragowski ha anticipato parecchio i tempi e quindi questo recupero è da gestire con un dosaggio di grande cautela. Due giorni di carico di fila non li regge, quindi ha bisogno di un recupero profondo dopo la partita ed è il motivo per cui per Bergamo non era pronto”, spiega. Senza “due protagonisti come Arnautovic e Nzola” Gotti si aspetta “una partita molto aggressiva all’inizio. Entrambe le squadre hanno modo di proporre il gioco in modo diverso, ma di sicuro sarà una partita di aggressività. Poi, con la partita incanalata, credo cambierà”.