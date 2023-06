Serie A, verso i ritiri pre-campionato: Genoa a Moena, Lecce ancora a Folgaria. Torino a Pinzolo

La Serie A è attualmente in vacanza dopo la fine del campionato, ma si sta già iniziando a pensare alla nuova stagione. Il neo-promosso Genoa, infatti, ha comunicato che svolgerà il ritiro estivo a Moena, in Trentino ed alloggerà al Wellness Hotel Dolomia di Soraga. Per quanto riguarda la preparazione atletica il quartier generale sarà il centro sportivo Carlo Benatti, all’ingresso di Moena. Il Lecce, invece, per il terzo anno consecutivo si recherà all’Alpe Cimbra dal 17 al 31 luglio, dove si alleneranno presso centro sportivo ‘Mauro Marzari’ di Folgaria.

Il Torino si prepara sbarcherà a Pinzolo dal 17 al 29 luglio, dove si sta organizzando la notte granata, ovvero una festa in piazza per presentare la squadra. L’appuntamento sarà con molta probabilità la sera di sabato 22 luglio, nella giornata in cui il Torino di Juric giocherà la sua prima amichevole estiva contro la Feralpisalò, neopromossa in Serie B.

Dopo aver conquistato la salvezza, l’Hellas Verona sarà in ritiro dall’11 al 23 luglio in Primiero ai piedi delle Pale di San Martino per la sesta estate, la terza consecutiva. La sede del ritiro sarà il centro sportivo intercomunale di Mezzano dall’11 al 23 luglio. Durante le due settimane i gialloblù sosterranno sedute quotidiane di allenamento, nella maggior parte dei casi doppie, mattino e pomeriggio.