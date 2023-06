Bayern Monaco: club multato per non aver pagato il salario minimo ad alcuni dipendenti

Il Bayern Monaco è stato multato e ammonito dall’ufficio doganale di Monaco di Baviera per non aver pagato il salario minimo ad alcuni suoi dipendenti del settore giovanile. Il principale ufficio doganale della città ha dichiarato che il club bavarese ha sottopagato i suoi lavoratori per cinque anni dal novembre 2016 al 2021. Il portavoce dell’ufficio Thomas Meister ha confermato all’Associated Press che il Bayern, il club più ricco e di maggior successo della Germania, è la società sotto investigazione. L’ufficio ha ordinato al Bayern di pagare circa 250.000 euro in totale, comprese le sanzioni per i ritardi di pagamento e i pagamenti della previdenza sociale evasi nel corso dei cinque anni. L’ufficio ha verificato che i dipendenti del campus giovanile del Bayern venivano pagati 450 euro al mese “sebbene il loro ambito di lavoro effettivo fosse molto più alto”. All’epoca dei fatti in Germania un lavoro da 450 euro limitava il carico di lavoro di un dipendente a un lavoro part-time marginale e non forniva alcuna sicurezza sociale. Da allora il salario minimo è aumentato a 520 euro. “Contrariamente alle norme contrattuali e alle ore registrate, sono state lavorate molte più ore di quelle concordate, con il risultato che il salario minimo valido non è stato pagato e le norme di sicurezza sociale sono state ignorate”, continua l’ufficio doganale. Il Bayern Monaco ha risposto che non ha mai cercato di sottopagare i suoi dipendenti.