Napoli: ritiro in val di Sole dal 14 al 25 luglio

Il Napoli campione d’Italia sarà a Dimaro-Folgarida, in Trentino, dal 14 al 25 luglio. Dodicesima edizione di ritiro del Napoli in Trentino per cui sono attesi in val di Sole migliaia di tifosi azzurri. “La collaborazione col club partenopeo ha radici profonde nel nostro territorio e conta in totale 24 ritiri: già a metà degli anni ’80 il Napoli del grande Diego Armando Maradona si ritrovò a Storo e a Madonna di Campiglio prima di iniziare un lungo tour in varie località del territorio lo ha poi portato nella splendida val di Sole. Comune di Dimaro Folgarida, Azienda di promozione turistica val di Sole e Provincia autonoma di Trento sono tutti al lavoro per organizzare al meglio un ritiro speciale in grande collaborazione con le forze dell’ordine e gli organizzatori del territorio”, annuncia Trentino Marketing. Il ritiro in val di Sole è stato già lanciato dal Trentino e dal Napoli con una campagna digital lanciata il 25 maggio su Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube con 13 milioni di utenti raggiunti in poche settimane.