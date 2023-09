Serie A: il Verona sbarca su WhatsApp, i tifosi riceveranno news e aggiornamenti esclusivi

L’Hellas Verona è tra le prime squadre di Serie A a sbarcare su WhatsApp con il nuovissimo strumento WhatsApp Channels, creato dalla piattaforma di messaggistica per permettere agli utenti di seguire in modo semplice i propri interessi. Collegandosi all’indirizzo dal proprio telefono o dal proprio computer si verrà indirizzati al canale ufficiale dell’Hellas Verona, dove tutti i tifosi potranno ricevere news, aggiornamenti, contenuti e promozioni esclusive. Il tutto in forma completamente anonima.