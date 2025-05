Iniziato e subito sospeso, a causa di disaccordi al momento insormontabili, il consiglio di Lega che avrebbe dovuto decidere questa mattina quando disputare l’ultimo turno di Serie A.

“Si litiga sulle date, il consiglio di Lega è stato subito sospeso. Da capire quando ripartirà, ma è chiaro che non ci sia un’unità di intenti tra vertici e squadre coinvolte nelle decisioni”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. “Fino a ieri sera stava prendendo quota l’opzione di giocare l’ultima giornata venerdì sera, ma adesso è scoppiato lo scontro all’interno del consiglio” si legge.

Le posizioni di Napoli, Inter e… Dazn

Secondo quanto riporta la rosea, sarebbero tre le parti in causa, due delle quali in accordo e una assolutamente no. Le prime due sono il Napoli e Dazn. Il club azzurro vorrebbe giocare venerdì, per “sfruttare” il successivo sabato per smaltire gli eventuali festeggiamenti scudetto in un giorno festivo. Così come la piattaforma che trasmette la Serie A spinge più per la disputa delle partite venerdì e non un giovedì con un giorno lavorativo davanti.

Di contro, l’Inter chiede a gran voce di giocare il giovedì per avere un giorno in più a disposizione di riposo, sia che si disputi lo spareggio o no, in vista della finale di Champions del 31 maggio contro il Psg.