Serie A, le statistiche della ventottesima giornata: 150^ sfida tra Napoli e Milan

Ventottesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno si apre sabato primo aprile alle 15,00 con la partita Cremonese-Atalanta: la squadra nerazzurra è la formazione contro cui i grigiorossi hanno pareggiato più gare in campionato (sette su 11), completano una vittoria per i Violini e tre successi per i bergamaschi. Alle 18,00 l’Inter ospita la Fiorentina: le due compagini fanno registrare il segno X in 55 dei loro 169 match nel torneo, per il resto 70 trionfi per i nerazzurri e 44 vittorie viola. Lautaro Martinez e compagni inoltre contano più pareggi nella competizione solo con il Milan (56), mentre i gigliati hanno più X solo con la Roma (60). Alle 20,45 la Juventus riceve il Verona: dopo il successo per 1-0 del 10 novembre 2022, i bianconeri potrebbero aggiudicarsi entrambi gli scontri diretti stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/2018.

Domenica 2 aprile alle 12,30 il Bologna attende l’Udinese: i rossoblù sono rimasti imbattuti negli ultimi sei confronti di campionato contro i bianconeri (un trionfo, cinque pareggi), l’ultima vittoria friulana con i felsinei nel torneo è datata 29 settembre 2019 (1-0 alla Dacia Arena). Alle 15,00 la Lazio fa visita al Monza: i biancorossi hanno racimolato un punto nelle cinque partite giocate contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica nella competizione (2-2 con l’Inter in questo stadio il 7 gennaio scorso), inclusa la sconfitta contro i biancocelesti per 1-0 del 10 novembre 2022.

Contemporaneamente lo Spezia ospita la Salernitana: le due formazioni si sono affrontate tre volte in Serie A con un successo a testa e un pareggio, in Serie B invece i precedenti sono stati 18 ed il bilancio registra nove trionfi per gli aquilotti, sette vittorie granata e due pareggi. Alle 18,00 la Roma attende la Sampdoria: i giallorossi si sono aggiudicati gli ultimi due scontri diretti di campionato per 1-0 e non trovano almeno tre successi consecutivi contro i blucerchiati nel torneo dal periodo tra il 2006 e il 2009 (cinque trionfi in quel caso, gli ultimi quattro senza subire reti).

Alle 20,45 big match Napoli-Milan: confronto numero 150 nella competizione tra le due compagini, i rossoneri hanno vinto solo due delle ultime 16 sfide di Serie A contro gli azzurri (cinque pareggi, nove sconfitte) ma i due successi sono arrivati nelle ultime cinque partite (tre k.o). Arbitra Rapuano, lunedì 3 aprile alle 18,30 l’Empoli ospita il Lecce: i giallorossi si sono aggiudicati uno dei sette precedenti in campionato contro gli azzurri (2-1 il 2 novembre 2003 al Via del Mare), per il resto tre trionfi toscani ed altrettanti pareggi. Chiude la 28° giornata il match Sassuolo-Torino alle 20,45: i neroverdi hanno vinto quattro dei 19 scontri diretti nel torneo (sette pareggi, otto sconfitte) tra cui quello d’andata, la squadra di Dionisi però non è mai riuscita a battere due volte consecutive i granata nella competizione.