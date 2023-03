UEFA: stangate Eintracht, Nantes e Sivasspor. Tre giornate ad Hakan per il pugno a Bianco

L’Italia, le italiane e le rispettive eliminazioni sono costate care ad Eintracht Francoforte, Nantes e Sivasspor. Tutte e tre le squadre sono state stangate dalla Uefa per comportamenti poco corretti nel corso dei match contro i Napoli, Juventus e Fiorentina. Nel corso dei doppi confronti rispettivamente in Champions League, in Europa League ed in Conference League tutte e tre le squadre sono state eliminate dalle nostre italiane. L’Uefa però non ha perso tempo a stangare ugualmente i club per comportamenti poco affini al gusto dello sport.. In un comunicato tutti i dettagli e le motivazioni delle sanzioni.

“Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 50.000 € e ordinare la chiusura parziale dello stadio di Eintracht Francoforte (cioè l’intera Kurve West inferiore, composta dai settori 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) durante la prossima (1) partita di competizione UEFA che giocherà come squadra di casa, per aver acceso fuochi d’artificio. Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 20.000 € per il blocco dei passaggi pubblici. Sospendere il giocatore di Eintracht Francoforte, il signor Kolo Muani Randal, per una partita di competizione UEFA per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento“.

“Sanzionato il Nantes con una multa di 30.000 € e ordinare l’applicazione della sanzione disciplinare sospesa impostagli dalla Commissione Controllo, Etica e Disciplina nella sua decisione del 2 novembre 2022 (DC 36428) per l’accensione di fuochi d’artificio [cioè ordinare la chiusura parziale dello stadio di FC Nantes (cioè i settori / tribune C, D, E, F) durante la prossima partita (1) di competizione UEFA in cui FC Nantes giocherà come squadra di casa], ai sensi dell’articolo 26(3) del Regolamento disciplinare dell’UEFA. Sanzionato il Nantes con una multa di 18.125 € per il lancio di oggetti. Sanzionato il Nantes con una multa di 10.000 € per la trasmissione di messaggi provocatori di natura offensiva. Sanzionato il Nantes con una multa di 8.000 € per l’invasione del campo di gioco.”

“Ordinata la chiusura dello stadio di Sivasspor Kulübü durante la prossima partita di competizione UEFA in cui Sivasspor Kulübü giocherà come squadra di casa, per problemi di ordine pubblico, invasione del campo di gioco e mancata protezione dell’area di gioco contro gli intrusi. Sospeso il giocatore di Sivasspor Kulübü, il signor Arslan Hakan, per un totale di tre (3) partite di competizione UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo, per aver aggredito un altro giocatore“.