Il Napoli tornerà in campo domani pomeriggio ad Empoli per continuare la corsa verso lo Scudetto, resa sempre più concreta. Secondo le quote riportate, la vittoria del tricolore da parte dei partenopei è ormai arrivata a 1,01: quasi un’offerta simbolica. Gli uomini di Spalletti si presenteranno al Castellani dopo la vittoria in Champions, consapevoli che ormai la vetta è vicina.