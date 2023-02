La Juve pesca il Friburgo, Pessotto: “Bella sfida. Futuro Di Maria? Vincere potrebbe aiutare”

“Sarà una bella sfida, inedita, contro una squadra forte che sta facendo bene in campionato. Parliamo di una squadra imbattuta in Europa, bisogna prendere con le molle questo impegno. Bisogna giocare al massimo dell’attenzione”. Lo ha detto il direttore del settore giovanile della Juventus Gianluca Pessotto a proposito del sorteggio degli ottavi di Europa League che mette i bianconeri di fronte al Friburgo. Il dirigente si sofferma su Di Maria, decisivo contro il Nantes: “Angel è un vantaggio per tutti. Si tratta di un giocatore importante, su cui abbiamo puntato molto insieme a Pogba, che speriamo di ritrovare presto. Ha fatto una prestazione super e la squadra è stata brava ad andargli dietro. Futuro? Ci auguriamo che resti, sarà importante finire bene. E speriamo di vincere qualcosa di importante, quello potrebbe aiutare. Lui darà tutto da qui alla fine”. E sul suo campo: “Nel settore giovanile stiamo raccogliendo i frutti. In prima squadra abbiamo quattro ragazzi che stanno reggendo il peso della Juve in un momento difficile, è uno stimolo in più per gli altri ragazzi”.