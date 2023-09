Serie A, quando escono anticipi e posticipi dalla quinta giornata? Ecco la data

La Serie A torna ai box per la prima sosta delle Nazionali. Dopo le prime tre giornate è tempo di lasciare spazio alle qualificazioni degli Europei 2024 con la Nazionale di Luciano Spalletti che si gioca la qualificazione contro Macedonia del Nord e Ucraina. Si tornerà sabato 16 settembre con la quarta giornata e con degli scontri diretti ad altissima quota: Juventus-Lazio, Inter-Milan e Fiorentina-Atalanta su tutte. La programmazione delle prime quattro giornate era stata stabilita ad inizio luglio, due giorni dopo la compilazione della Serie A. Ma quando verranno stabilite date e orari dalla quinta giornata in poi? Per conoscere la programmazione completa bisognerà aspettare ancora qualche giorno: infatti mercoledì 6 settembre la Lega diramerà il maxi programma che va dalla quinta giornata (23-24 settembre) alla diciannovesima giornata (6-7 gennaio). Questo perché bisognava aspettare i calendari delle tre competizioni europee, così da poter fare tutti gli incastri del caso. I milioni di tifosi dunque potranno programmare con largo anticipo tutti gli impegni sino alla fine delle festività natalizie.